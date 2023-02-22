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Ситников Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

21.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ситников Яков Артемович

Мать: ?

Смерть
21.02.1943
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