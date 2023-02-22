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Ситников Алексей Яковлевич
Ситников Алексей Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
21.02.1943
Пол
Мужской
Отец
Ситников Яков Артемович
1889 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Ситников Яков Артемович
Мать:
?
Смерть
21.02.1943
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