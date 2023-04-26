Стопычев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стопычев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стопычев Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1910

Сын: Стопычев Егор

Мать ребёнка: Стопычева Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стопычев Григорий

Мать ребёнка: Стопычева Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стопычев Фёдор

Мать ребёнка: Стопычева Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стопычева Марина

Смерть
Неизвестно
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