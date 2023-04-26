Стопычев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стопычев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1910
Сын: Стопычев Егор
Мать ребёнка: Стопычева Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стопычев Григорий
Мать ребёнка: Стопычева Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стопычев Фёдор
Мать ребёнка: Стопычева Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стопычева Марина
Смерть
Неизвестно