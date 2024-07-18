Нескоблин Серафим Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нескоблин Серафим Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Нискоблин Феодот Петрович

Мать: (Нискоблинова) Праскева Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пажитнова Нескоблин) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Пажитнова Нескоблин) Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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