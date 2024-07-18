Нескоблин Серафим Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Пажитнова Нескоблин) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
17.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Пажитнова Нескоблин) Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно