Самойла Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Михаил Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дементий Самойлович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Настасья Самойловна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ион Самойлович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Соломонида Самойловна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Катерина Самойловна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Самойлович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Акулина Самойловна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья Самойловна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно