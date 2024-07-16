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Самойла Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Михаил Лукьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дементий Самойлович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Настасья Самойловна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Ион Самойлович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Соломонида Самойловна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Катерина Самойловна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Варфоломей Самойлович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Самойлович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Акулина Самойловна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья Самойловна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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