Новиков МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Место рождения

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Новиков АНДРЕЙ

Мать: не указана

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.06.1901

Сын: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Новикова СИНКЛИТИНИЯ ЯКОВЛЕВНА

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова ОЛЬГА МАТВЕЕВНА

Мать ребёнка: Новикова СИНКЛИТИНИЯ ЯКОВЛЕВНА

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова СИНКЛИТИНИЯ ЯКОВЛЕВНА

Смерть
Неизвестно
Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
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