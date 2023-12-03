Матюшков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшков Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюшкова Лена

Рождение ребёнка
12.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюшкова Лена

Рождение ребёнка
13.08.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюшкова Лена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшкова Лена

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