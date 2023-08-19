Генадиник Genadinik (Калмык Kalmyk) Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Генадиник Борух Борис
Рождение ребёнка
1922
Сын: Генадиник Генадник Самуил Семен
Отец ребёнка: Генадиник Борух Борис
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кержнер Kerzhner Мария Маня Mehklya
Отец ребёнка: Генадиник Борух Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люба
Отец ребёнка: Генадиник Борух Борис
Смерть
1950
Москва, город федерального значения Москва