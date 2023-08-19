Генадиник Genadinik (Калмык Kalmyk) Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГенадиник Genadinik (Калмык Kalmyk) Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся

Генадиник Genadinik (Калмык Kalmyk) Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся

Место рождения

Друя, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Калмык Kalmyk Пейсах Пейсих Павел Peisach

Мать: Калмык неизв

Друя, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Генадиник Генадник Изя

Отец ребёнка: Генадиник Борух Борис

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Генадиник Генадник Самуил Семен

Отец ребёнка: Генадиник Борух Борис

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кержнер Kerzhner Мария Маня Mehklya

Отец ребёнка: Генадиник Борух Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Отец ребёнка: Генадиник Борух Борис

Смерть
1950
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close