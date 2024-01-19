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Миронова Ирина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1979

Отец: Миронов Валерий Алексеевич

Мать: Акимова Людмила Геннадьевна

Рождение ребёнка
28.03.2005

Дочь: Арутюнян Сабина Рубеновна

Отец ребёнка: Арутюнян Рубен Валерьевич

Рождение ребёнка
16.09.2006

Дочь: Арутюнян София

Отец ребёнка: Арутюнян Рубен Валерьевич

Рождение ребёнка
30.12.2013

Дочь: Арутюнян Валерия Рубеновна

Отец ребёнка: Арутюнян Рубен Валерьевич

Рождение ребёнка
26.02.2018

Дочь: Арутюнян Алина Рубеновна

Отец ребёнка: Арутюнян Рубен Валерьевич

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