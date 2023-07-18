Зайцева (Зайцева) Шура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Зайцева) Шура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Семен Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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