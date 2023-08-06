Курбатова (Трохина) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1968
Рождение ребёнка
26.08.1969
Дочь: Матвеева Алла Алексеевна
Отец ребёнка: Курбатов Алексей Валентинович
Рождение ребёнка
11.04.1974
Дочь: Родионова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Курбатов Алексей Валентинович