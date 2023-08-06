Курбатова (Трохина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Трохина) Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.11.1968

Муж: Курбатов Алексей Валентинович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.08.1969

Дочь: Матвеева Алла Алексеевна

Отец ребёнка: Курбатов Алексей Валентинович

Рождение ребёнка
11.04.1974

Дочь: Родионова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Курбатов Алексей Валентинович

Пермь, Пермский, Пермский край
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