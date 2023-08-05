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Батраков Мария Константиновна
Батраков Мария Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.1946
Пол
Женский
Отец
Батраков Константин Иванович
1916 г.р.
Мать
Уханова Олимпиада Николаевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1946
Отец:
Батраков Константин Иванович
Мать:
Уханова Олимпиада Николаевна
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