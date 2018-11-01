Попов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

?.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Попов Михайл

Мать: Попова Валентина

Смерть
?.11.2018
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