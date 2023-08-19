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Губонин Сергей Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.07.1852

Дата смерти

11.01.1909

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1852

Отец: Губонин Пётр Ионович

Мать: Марина Севастьяновна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
08.07.1852
Москва, город федерального значения Москва
Антониевская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.01.1909
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
14.01.1909
Брянский Уезд , Орловская Губерния, Российская Империя
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