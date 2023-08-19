Губонин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения03.07.1852
Дата смерти11.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1852
Отец: Губонин Пётр Ионович
Мать: Марина Севастьяновна
Крещение
08.07.1852
Антониевская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1909
Похороны
14.01.1909
Брянский Уезд , Орловская Губерния, Российская Империя