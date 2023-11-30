Слесаренко Галина Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияМежду ?.04.1954 и 06.11.1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.04.1954 и 06.11.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория /Вероника
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слесаренко Оксана Константиновна
Отец ребёнка: Слесаренко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слесаренко Олеся Константиновна
Отец ребёнка: Слесаренко Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухтаров Сергей
Отец ребёнка: не указан