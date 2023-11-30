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Слесаренко Галина Георгиевна

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

Между ?.04.1954 и 06.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.04.1954 и 06.11.1954

Отец: не указан

Мать: Казакова Наталья Васильевна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория /Вероника

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слесаренко Оксана Константиновна

Отец ребёнка: Слесаренко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слесаренко Олеся Константиновна

Отец ребёнка: Слесаренко Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесаренко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухтаров Сергей

Отец ребёнка: не указан

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