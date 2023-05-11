Демчан (Демчанова) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демчан (Демчанова) Фёкла Васильевна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
05.06.1888 ст.

Муж: Демчан Иван Феодорович

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновский Раковец Иван Феодоров Демчан, православного исповедания первым браком Крестьянка того же села Фекла Васильева Демчан, православного исповедания первым браком Поручители ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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