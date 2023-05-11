Демчан (Демчанова) Фёкла Васильевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1888 ст.
Крестьянин села Чесновский Раковец Иван Феодоров Демчан, православного исповедания первым браком Крестьянка того же села Фекла Васильева Демчан, православного исповедания первым браком Поручители ... Показать все
Смерть
Неизвестно