Захаров Федор Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Захаров Никифор
Мать: Захарова Марфа Яковлева
Бракосочетание
10.02.1777
Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
31.07.1783
Дочь: Устинья Федорова
Мать ребёнка: Захарова Устинья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Захарова Акулина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Акулина Петрова
Смерть
Неизвестно