Захаров Федор Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Федор Никифоров

Захаров Федор Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Захаров Никифор

Мать: Захарова Марфа Яковлева

Бракосочетание
10.02.1777

Жена: Захарова Устинья Герасимова

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
31.07.1783

Дочь: Устинья Федорова

Мать ребёнка: Захарова Устинья Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Захарова Акулина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Акулина Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close