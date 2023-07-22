Плотникова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939

Отец: не указан

Мать: Плотникова Полина Федоровна

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