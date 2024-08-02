Казачкова (Абрамова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1921
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казачков Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казачков Павел Иванович