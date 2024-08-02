Казачкова (Абрамова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачкова (Абрамова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1921

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1921

Отец: Абрамов Александр Леонидович

Мать: Абрамова (Баконенко Или Баканенко) Ксения Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казачков Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казачков Павел Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казачков Павел Иванович

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