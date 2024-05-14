Воронов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения?.04.1900
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Александра
Работа или профессия
Около 1920
Москва, город федерального значения Москва
Москвошвей, портной
Рождение ребёнка
14.09.1922
Сын: Воронов Виктор
Мать ребёнка: Воронова Александра
Россия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Воронова) Анна
Мать ребёнка: Воронова Александра
Рождение ребёнка
14.09.1925
Сын: Воронов Борис
Мать ребёнка: Воронова Александра
Рождение ребёнка
01.11.1927
Дочь: Кимаев (Воронова) Евгения
Мать ребёнка: Воронова Александра
Рождение ребёнка
19.09.1930
Сын: Воронов Владимир
Мать ребёнка: Воронова Александра
Военная служба
1941
22 стрелковый полк 8 московской стрелковой дивизии народного ополчения(22 СП)
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне