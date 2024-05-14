Воронов Илья Иванович ?.04.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронов Илья Иванович

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

?.04.1900

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Александра

Работа или профессия
Около 1920
Москва, город федерального значения Москва
Москвошвей, портной
Рождение ребёнка
14.09.1922

Сын: Воронов Виктор

Мать ребёнка: Воронова Александра

Россия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Воронова) Анна

Мать ребёнка: Воронова Александра

Рождение ребёнка
14.09.1925

Сын: Воронов Борис

Мать ребёнка: Воронова Александра

Рождение ребёнка
01.11.1927

Дочь: Кимаев (Воронова) Евгения

Мать ребёнка: Воронова Александра

Рождение ребёнка
19.09.1930

Сын: Воронов Владимир

Мать ребёнка: Воронова Александра

Военная служба
1941
22 стрелковый полк 8 московской стрелковой дивизии народного ополчения(22 СП)
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне

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