Сухоручко Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Бабина Наталия
Мать ребёнка: Сухоручко Татьяна Васильевна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.?
Дочь: Корюкова Инна
Мать ребёнка: Сухоручко Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно