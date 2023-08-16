Сухоручко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоручко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Бабина Наталия

Мать ребёнка: Сухоручко Татьяна Васильевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.?

Дочь: Корюкова Инна

Мать ребёнка: Сухоручко Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухоручко Татьяна Васильевна

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