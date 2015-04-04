Бункина (Филатова) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1927
Дата смерти04.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1927
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бункин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бункин Фёдор Васильевич
Смерть
04.04.2015