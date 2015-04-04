Бункина (Филатова) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бункина (Филатова) Людмила Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1927

Дата смерти

04.04.2015

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1927

Отец: Филатов Сергей Федорович

Мать: Филатова (Добронравова) Ольга Аркадиевна

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бункин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бункин Фёдор Васильевич

Смерть
04.04.2015

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