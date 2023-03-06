Головина Дарья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Головин Матфей Силович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Головин Матфей Силович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Головин Матфей Силович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Матфеева
Отец ребёнка: Головин Матфей Силович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головин Матфей Силович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно