Головина Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Дарья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Головин Иоанн Матфеев

Отец ребёнка: Головин Матфей Силович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Головин Евлампий Матфеев

Отец ребёнка: Головин Матфей Силович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Головин Филимон Матфеев

Отец ребёнка: Головин Матфей Силович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Матфеева

Отец ребёнка: Головин Матфей Силович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Федор Матфеев

Отец ребёнка: Головин Матфей Силович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Матфей Силович

Смерть
Неизвестно
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