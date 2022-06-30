Сорокина -Вершинина Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина -Вершинина Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1936

Дата смерти

30.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936

Отец: Вершинин Александр Иванович

Мать: Вершинина Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.06.1959

Дочь: Васильева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
14.07.1965

Сын: Сорокин Александр Викторович

Отец ребёнка: Сорокин Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Виктор Александрович

Смерть
30.06.2022
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