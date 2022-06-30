Сорокина -Вершинина Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1936
Дата смерти30.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936
Рождение ребёнка
10.06.1959
Дочь: Васильева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
14.07.1965
Сын: Сорокин Александр Викторович
Отец ребёнка: Сорокин Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.2022