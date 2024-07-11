Анна Алексеева 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Алексеева

Место рождения

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Алексей Осипов

Мать: Настасья Степанова

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Александров

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Александров

Рождение ребёнка
1788

Сын: Карп Васильев

Отец ребёнка: Василий Александров

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Александров

Рождение ребёнка
Между 1797 и 1799

Сын: Савастиан Васильев

Отец ребёнка: Василий Александров

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Александров

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