Анна Алексеева
Место рождения
Дата рождения1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Алексей Осипов
Мать: Настасья Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Александров
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Василий Александров
Рождение ребёнка
1788
Сын: Карп Васильев
Отец ребёнка: Василий Александров
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Александров
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1799
Сын: Савастиан Васильев
Отец ребёнка: Василий Александров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Александров