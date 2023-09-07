Алабугина (Самятина) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алабугина (Самятина) Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1961

Отец: Самятин Виктор Михайлович

Мать: Самятина Людмила Михайловна

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