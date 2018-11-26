Швец (Родионова) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения02.07.1950
Дата смерти26.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1950
Бракосочетание
01.05.1968
Муж: Швец Петр Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1969
Дочь: Чернейкина Светлана Петровна
Отец ребёнка: Швец Петр Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1972
Сын: Швец Игорь Петрович
Отец ребёнка: Швец Петр Павлович
Смерть
26.11.2018