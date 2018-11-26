Швец (Родионова) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швец (Родионова) Любовь Петровна

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Место рождения

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1950

Дата смерти

26.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1950

Отец: Родионов Петр Гаврилович

Мать: Родионова Мария Тимофеевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.05.1968

Муж: Швец Петр Павлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1969

Дочь: Чернейкина Светлана Петровна

Отец ребёнка: Швец Петр Павлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1972

Сын: Швец Игорь Петрович

Отец ребёнка: Швец Петр Павлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
26.11.2018
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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