Новиков Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1972
Дочь: Ускова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Новикова Валентина Ивановна
Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
2007
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область