Новиков Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1972

Дочь: Ускова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Новикова Валентина Ивановна

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
2007
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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