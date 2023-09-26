Худяковский Дмитрий Флегонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяковский Дмитрий Флегонтович

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Место рождения

село Ефимьево Нижегородского района

Дата рождения

25.10.1859

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1859

Отец: Худяковский Флегонт Гавриилович

Мать: Спасская Клеопатра Архиповна

село Ефимьево Нижегородского района
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Худяковская Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична

Тобольск
Рождение ребёнка
28.07.1887

Дочь: Худяковская Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична

Тобольск
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Худяковская Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична

Тобольск
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Худяковская Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична

Тобольск
Рождение ребёнка
04.10.1892

Сын: Худяковский Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична

Тобольск
Рождение ребёнка
?.12.1900

Дочь: Худяковская Аполлинария Дмитриевна

Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична

Омск
Рождение ребёнка
1903

Сын: Худяковский Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична

Омск
Смерть
1923
станция Пограничная, около Владивостока, рядом с границей с Китаем
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