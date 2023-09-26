Худяковский Дмитрий Флегонтович
Место рождениясело Ефимьево Нижегородского района
Дата рождения25.10.1859
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1859
село Ефимьево Нижегородского района
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Худяковская Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична
Тобольск
Рождение ребёнка
28.07.1887
Дочь: Худяковская Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична
Тобольск
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Худяковская Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична
Тобольск
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Худяковская Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична
Тобольск
Рождение ребёнка
04.10.1892
Сын: Худяковский Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична
Тобольск
Рождение ребёнка
?.12.1900
Дочь: Худяковская Аполлинария Дмитриевна
Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична
Омск
Рождение ребёнка
1903
Сын: Худяковский Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Писарева Агриппина Ильинична
Омск
Смерть
1923
станция Пограничная, около Владивостока, рядом с границей с Китаем