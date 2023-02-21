Шипицын Лаврентий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Лаврентий Ефимович

Шипицын Лаврентий Ефимович

Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шипицын Ефим Гаврилович

Мать: Шипицына Ульяна Федоровна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шипицына Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шипицын Ефим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шипицына Екатерина Дмитриевна

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close