Шипицын Лаврентий Ефимович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шипицын Ефим Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1862
Сын: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шипицына Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шипицын Ефим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шипицына Екатерина Дмитриевна
Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно