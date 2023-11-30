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Смиренников Дмитрий Степанович

Место рождения

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

20.11.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1838

Отец: Смиренников Степан Максимович

Мать: Евдокия Кузьминична

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Смиренникова Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1871

Дочь: Смиренникова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно
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