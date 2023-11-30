Смиренников Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения20.11.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1838
Отец: Смиренников Степан Максимович
Мать: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Смиренникова Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.07.1871
Дочь: Смиренникова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Смерть
Неизвестно