Сербинов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сербинов Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1882 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сербинов Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сербинова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно