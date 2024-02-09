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Сербинов Иван Андреевич

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сербинов Андрей Иванович

Мать: не указана

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.03.1882 ст.

Сын: Сербинов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Сербинов Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сербинова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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