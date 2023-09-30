Соколов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1940
Дочь: Арсентьева Таисья Ильинична
Мать ребёнка: Соколова Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1942
Дочь: Соколова Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Соколова Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Серафима Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно