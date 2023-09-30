Соколов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Илья

Соколов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1940

Дочь: Арсентьева Таисья Ильинична

Мать ребёнка: Соколова Серафима Васильевна

Рождение ребёнка
27.01.1942

Дочь: Соколова Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Соколова Серафима Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Ильич

Мать ребёнка: Соколова Серафима Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Серафима Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close