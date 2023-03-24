Иванов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Леонид

Место рождения

Россия Новосибирск

Дата рождения

20.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948

Отец: Иванов Владимир

Мать: Иванова Марина (Мария)

Россия Новосибирск
Бракосочетание
05.03.1971

Жена: Иванова Нина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.12.1971

Дочь: Александренко Алла

Мать ребёнка: Иванова Нина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.01.1975

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Иванова Нина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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