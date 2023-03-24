Иванов Леонид
Место рожденияРоссия Новосибирск
Дата рождения20.02.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948
Отец: Иванов Владимир
Мать: Иванова Марина (Мария)
Россия Новосибирск
Бракосочетание
05.03.1971
Жена: Иванова Нина
Рождение ребёнка
18.12.1971
Дочь: Александренко Алла
Мать ребёнка: Иванова Нина
Рождение ребёнка
27.01.1975
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: Иванова Нина