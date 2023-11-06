Ковальчук Владимир Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Владимир Олегович

Ковальчук Владимир Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1980

Отец: не указан

Мать: Ковальчук Наталия Леонтьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close