Никита Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Фадеевич

Никита Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Емельян Никитич

Мать ребёнка: Марья Пантелеймоновна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1890

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Марья Пантелеймоновна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close