Никита Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1888
Сын: Емельян Никитич
Мать ребёнка: Марья Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
15.01.1890
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Марья Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно