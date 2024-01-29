Егорова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1987
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
11.10.2017
Отец ребёнка: Шарков Роман Александрович
Рождение ребёнка
06.12.2022
Сын: Дубейко Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Дубейко Алексей Александрович
Казахстан,г.Караганда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно