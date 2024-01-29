Егорова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1987

Отец: Егоров Сергей Григорьевич

Мать: Измагилова Аниса Миргасимовна

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
11.10.2017

Сын: Шарков Иосиф Романович

Отец ребёнка: Шарков Роман Александрович

Рождение ребёнка
06.12.2022

Сын: Дубейко Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Дубейко Алексей Александрович

Казахстан,г.Караганда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубейко Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарков Роман Александрович

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