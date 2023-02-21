Добрякова Марья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Агафья Ефимова
Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Добряков (симаков) Платон Ефимов
Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов
Рождение ребёнка
01.04.1831
Дочь: Марья Ефимова
Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно