Добрякова Марья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова Марья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Агафья Ефимова

Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Добряков (симаков) Платон Ефимов

Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов

Рождение ребёнка
01.04.1831

Дочь: Марья Ефимова

Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Ефим Симиенов

Смерть
Неизвестно
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