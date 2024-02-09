Сорокин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Григорий Иванович

Место рождения

Сидорово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Сорокин Иван Федорович

Мать: Сорокина Василиса Маркова

Сидорово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр

Мать ребёнка: Сорокина Александра

Сидорово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Мать ребёнка: Сорокина Александра

Сидорово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Сорокина Александра

Сидорово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новиченкова Татьяна

Мать ребёнка: Сорокина Александра

Смерть
Неизвестно
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