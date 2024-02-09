Сорокин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Сорокин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Александр
Мать ребёнка: Сорокина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина
Мать ребёнка: Сорокина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Сорокина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новиченкова Татьяна
Мать ребёнка: Сорокина Александра
Смерть
Неизвестно