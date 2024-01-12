Саранцева Ульяна Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранцева Ульяна Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.

Сын: Саранцев Андрей Егорович

Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.10.1887 ст.

Дочь: Саранцева Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.

Дочь: Абросимова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.

Дочь: Саранцева Соломония Егоровна

Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1894 ст.

Сын: Саранцев Никандр Егорович

Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1896 ст.

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саранцев Егор Алексеевич

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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