Саранцева Ульяна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
29.10.1887 ст.
Дочь: Саранцева Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.
Дочь: Абросимова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.
Дочь: Саранцева Соломония Егоровна
Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.11.1894 ст.
Сын: Саранцев Никандр Егорович
Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1896 ст.
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Саранцев Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно