Байгарина (Абдуллина) Клара Файзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгарина (Абдуллина) Клара Файзрахмановна

Место рождения

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

26.06.1933

Дата смерти

11.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1933

Отец: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Мать: Абдуллина Мамдуха Агмалетдиновна

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Образование
Неизвестно
БашГУ, Уфа, Россия
Высшее
Смерть
11.06.1997
Деревня Наурузово, Учалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Наурузово, Учалинский район, Республика Башкортостан, Россия
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