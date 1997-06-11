Байгарина (Абдуллина) Клара Файзрахмановна
Место рожденияСело Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения26.06.1933
Дата смерти11.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1933
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Образование
Неизвестно
БашГУ, Уфа, Россия
Высшее
Смерть
11.06.1997
Деревня Наурузово, Учалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Наурузово, Учалинский район, Республика Башкортостан, Россия