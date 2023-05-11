Alshas Romuntowicz
Место рождения
Дата рождения1266
Дата смерти1319
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1266
Отец: Of Lithuania Romunt sūnus
Мать: не указана
Бракосочетание
1301
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1302
Сын: Olshansky Mindaugas
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Lithuania
Смерть
1319
Гольшаны, Ошмянский район, Гродненская область