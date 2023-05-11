Alshas Romuntowicz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alshas Romuntowicz

Место рождения

Кярнаве, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

1266

Дата смерти

1319

Пол

Мужской

Отец

Около 1250 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Около 1302 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1266

Отец: Of Lithuania Romunt sūnus

Мать: не указана

Кярнаве, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Бракосочетание
1301

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1302

Сын: Olshansky Mindaugas

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Lithuania
Смерть
1319
Гольшаны, Ошмянский район, Гродненская область
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