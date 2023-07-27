Сопыгин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сопыгин Емельян
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.02.1919
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Сопыгина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сопыгина Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Сапыгин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сопыгина Евдокия (Авдотья)
Рождение ребёнка
29.06.1932
Дочь: Киселева Раиса
Мать ребёнка: Сопыгина Евдокия (Авдотья)
Смерть
Неизвестно