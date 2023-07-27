Сопыгин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопыгин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сопыгин Емельян

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.02.1919

Жена: Сопыгина Евдокия (Авдотья)

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Сопыгина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сопыгина Евдокия (Авдотья)

Кулиберово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Сапыгин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сопыгина Евдокия (Авдотья)

Кулиберово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1932

Дочь: Киселева Раиса

Мать ребёнка: Сопыгина Евдокия (Авдотья)

Кулиберово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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