Малеева Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малеева Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2003

Дочь: Малеева Елизавета Игоревна

Отец ребёнка: Малеев Игорь Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малеев Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малеев Игорь Николаевич

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