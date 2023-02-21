Малеева Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.2003
Дочь: Малеева Елизавета Игоревна
Отец ребёнка: Малеев Игорь Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малеев Игорь Николаевич