Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Андреевна

Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1706 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Оборино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Оборино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1722

Муж: Андрей Петрович

Оборино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1729
Оборино, Шуйский район, Северный край
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