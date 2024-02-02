Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1706
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Бракосочетание
До 1722
Муж: Андрей Петрович
Смерть
После 1729