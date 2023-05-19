Мухина (Орлова) Марфа Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Орлов Федор Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1918
Муж: Мухин Федор Васильев
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мухин Михаил Федоров
Отец ребёнка: Мухин Федор Васильев
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно