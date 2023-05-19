Мухина (Орлова) Марфа Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Орлова) Марфа Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Орлов Федор Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1918

Муж: Мухин Федор Васильев

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мухин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Мухин Федор Васильев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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