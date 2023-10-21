Пискунова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова Мария

Место рождения

Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Никанор Данилович

Отец ребёнка: Пискунов Даниил

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Григорий Данилович

Отец ребёнка: Пискунов Даниил

Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Даниил

Смерть
Неизвестно
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