Пискунова Мария
Место рожденияВятская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Никанор Данилович
Отец ребёнка: Пискунов Даниил
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Григорий Данилович
Отец ребёнка: Пискунов Даниил
Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пискунов Даниил
Смерть
Неизвестно