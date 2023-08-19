Богданова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1852
Сын: Степан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.1854
Сын: Богданов Захар (Павлович)
Отец ребёнка: Богданов Папий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно