Богданова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Александра Ивановна

Место рождения

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1852

Сын: Степан

Отец ребёнка: не указан

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1854

Сын: Богданов Захар (Павлович)

Отец ребёнка: Богданов Папий Иванович

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Папий Иванович

Смерть
Неизвестно
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