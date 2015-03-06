Соцков Юрий Родионович
Место рождения
Дата рождения27.10.1937
Дата смерти06.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1937
Отец: Соцков Родион Андреевич
Мать: Соцкова Мария Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соцкова Татьяна Алексеевна
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.2015