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Соцков Юрий Родионович

Место рождения

Шепетовка, Хмельницька область

Дата рождения

27.10.1937

Дата смерти

06.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1937

Отец: Соцков Родион Андреевич

Мать: Соцкова Мария Фроловна

Шепетовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соцков Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соцков Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Соцкова Татьяна Алексеевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соцкова Татьяна Алексеевна

Смерть
06.03.2015
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
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