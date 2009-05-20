Капустин Иван Евтихеевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти20.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Капустин Евтихий
Мать: Суклета
Бракосочетание
После 1938
Жена: Капустина Галина
Рождение ребёнка
Около 10.02.1949
Дочь: Бирюкова Нина
Мать ребёнка: Капустина Галина
Рождение ребёнка
1951
Сын: Капустин Николай
Мать ребёнка: Капустина Галина
Награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
20.05.2009