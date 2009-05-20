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Капустин Иван Евтихеевич

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Место рождения

Батуровка, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

20.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Капустин Евтихий

Мать: Суклета

Батуровка, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
После 1938

Жена: Капустина Галина

Рождение ребёнка
Около 10.02.1949

Дочь: Бирюкова Нина

Мать ребёнка: Капустина Галина

Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Капустин Николай

Мать ребёнка: Капустина Галина

Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
20.05.2009
Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
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