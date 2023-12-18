Богданов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1946
Отец: Богданов Михаил
Мать: Богданова Нина
Рождение ребёнка
09.05.1973
Дочь: Богданова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
11.03.1976
Дочь: Богданова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
21.05.1979
Дочь: Богданова Нина Викторовна
Мать ребёнка: Богданова Татьяна Илларионовна