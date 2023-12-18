Богданов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Виктор Михайлович

Богданов Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1946

Отец: Богданов Михаил

Мать: Богданова Нина

Рождение ребёнка
09.05.1973

Дочь: Богданова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
11.03.1976

Дочь: Богданова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
21.05.1979

Дочь: Богданова Нина Викторовна

Мать ребёнка: Богданова Татьяна Илларионовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close